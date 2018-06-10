مديرعام شركة النفط الوطنية الايرانية:

خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

طهران/10 حزيران/ يونيو/ارنا- قال مديرعام شركة النفط الوطنية الايرانية ان عائداتنا من الحقول النفطية المشتركة مع العراق غرب نهر كارون بلغت خلال السنتين الماضيتين خمسة مليارات دولار سنويا.

وافادت وزارة النفط الايرانية ان الانتاج من الحقول المشتركة مع العراق غربي كارون بلغ 300 الف برميل يوميا مما يشكل عائدا سنويا يقدر بخمسة مليارات دولار.
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خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

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