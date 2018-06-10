خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

وافادت وزارة النفط الايرانية ان الانتاج من الحقول المشتركة مع العراق غربي كارون بلغ 300 الف برميل يوميا مما يشكل عائدا سنويا يقدر بخمسة مليارات دولار.

انتهي**م م** 1718

