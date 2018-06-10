وأضاف لاریجانی خلال كلمة له فی الاجتماع المفتوح لمجلس الشوری الاسلامی بأنّ تحذیرات سماحة القائد أظهرت اهمیتها فی المفاوضات مع الجانب الاوروبی وفی الاستعداد الایرانی لتنشیط قطاعات من صناعاتها النوویة.

وأشار لاریجانی فی كلمته الی الزیارات الإستجدائیة لنتنیاهو التی تأتی فی إطار حث الدول علی مسایرة واشنطن فی انسحابها من الإتفاق النووی معرباً عن إعتقاده بأنّ الحاق الهزیمة بالارهابیین فی العراق وسوریا حث الكیان الصهیونی علی البحث عن إفتعال أزمات اُخری فی المنطقة للتغطیة علی المشاكل التی یواجهها من الداخل والخارج.

وأكّد رئیس مجلس الشوری الاسلامی علی متابعة ایران لمطالب شعبها لافتاً الی عدم بقاء مسؤولی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة منتظرین أمام وعود اوروبیة فارغة من أیة حدود زمنیة.

وأعلن لاریجانی عن إقتراب موعد إنتهاء هذه المفاوضات وقال: إن كانت اوروبا تری نفسها مؤهلة لصیانة الاتفاق النووی فعلیها أن تتخذ قرارها فی اسرع وقت وبشفافیة وإن لم تفعل ذلك ستُقدم ایران علی بدء إجراءاتها المخطط لها سواء فی المجال النووی أو فی مجالات اُخری.

وعن تصریحات ترامب قال لاریجانی: إنّ هذه التصریحات كانت متخبطة سیاسیاً لایُفهَم منها شئ معقول حیث أن المستمع لها لایجد تلائماً بین صدرها وذیلها.

و وصف رئیس السلطة التشریعیة الایرانیة قرارات ترامب حیال المنطقة بأنها متوهمة وقال: یبدو أنّ هذا الرجل خلط بین واقع المشهد السیاسی وبین حالات الطرد النفسیة المفعمة بالشعف والتصنعیة وقال: إنّ ایران لن تهتم بهذه التصریحات وستترك هذا الرجل یهیم فی دنیا أوهامه.

واستغرب لاریجانی من مواقف ترامب فی قوله: إنك تری هذا الرجل یتحدث من جهة عن فرض حظر من العیار الثقیل ضد ایران ومن جهة یطلق تصریحات حول ضرورة تفعیل حوار جدید لتسویة القضیة.

وشبّه لاریجانی ترامب بالرجل الذی یخلط فی تصریحاته بین عالم السیاسة وبین المساومة بین الزبون والبائع فی سوق الخضروات والفواكه.

وتساءل لاریجانی قائلاً: إنّ مَن قام دون الاخذ بعین الاعتبار الالتزامات الاخلاقیة والمهنیة بالانسحاب عن الاتفاق النووی بعد سنوات من التفاوض كیف یتوقع أن یصغی الآخرون الی ترهاته.

و وصف لاریجانی عالم السیاسة بأنه عالم التداول والمحاسبة المتسمة بالتعقل لایتسرب الیها السلوك السیاسی البذئ مؤكداً لواشنطن بأن تكون واثقة تماماً من صمود الشعب الایرانی مقابل اعدائه وعداء الصهاینة بقیادة سماحة قائد الثورة الحكیمة.

انتهی ** ع ج** 1837











یتبع** ع ج** 1837

