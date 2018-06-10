إيران تلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية وأمن أفغانستان

وأضاف أشرف غني في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، حضره الرئيس الإيراني حسن روحاني، 'سنواصل محادثاتنا مع دول المنطقة، بما فيها إيران، أشكر الرئيس الإيراني علي تعاونه في هذا الصدد.

وقال إننا وضعنا خطة في اطار تحقيق التنمية في أفغانستان وتحسين الوضع الاقتصادي وسبل العيش للشعب، بما في ذلك بناء خط سكة حديد لربطها مع السكك الحديدية الإيرانية.

وأشار الرئيس الافغاني يجب ان ينظر المجتمع الدولي الي افغانستان كمثال ومنصة دولية لمكافحة الارهاب، في اشارة الي جهود بلاده لتحقيق السلام.

وقال 'لقد توصلنا إلي حل شامل للسلام مع جماعة طالبان، ويسرنا أننا استطعنا اتخاذ هذه الخطوة الهامة لوقف الصراع والحرب، وسنكون سعداء بأن تقبل طالبان بيان وقف إطلاق النار'.

وفقا له ، ينبغي القضاء علي ظاهرة الإرهاب والمخدرات المقيتة.

وصرح الرئيس الأفغاني ، ان تعاون كابول مع مختلف البلدان علي أساس الربح - ربح، مضيفا، 'يجب أن تقدم أفغانستان كمركز للترابط الإقليمي'.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو مطار مدينة شينغ داو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة تعاون شنغهاي يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي.

وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.

هذا وبدأ المؤتمر أعماله أمس السبت 9حزيران/يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

انتهي** 2344

