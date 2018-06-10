رئيس جمهور قيرغيزيا في إجتماع شنغهاي:

يجب تسوية الملف السوري عبر طرق دبلوماسية

بكين/10 حزيران/يونيو/إرنا – قال الرئيس القيرغيزي «ألمازبيك أتامباييف» اليوم الأحد انه علينا تسوية الملف السوري عبر طرق دبلوماسية معلناً رغبة بلده في التنمية والاستقرار واستتباب الأمن في سوريا.

وخلال كلمة ألقاها في بدء إجتماع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة شينغ داو الصينية بمشاركة الرئيس الايراني حسن روحاني أضاف أتامباييف بأنّ علي الجميع مساعدة سوريا علي تنمية اقتصادها وتحديد حوافز لها في هذا الشأن عبر الدول ذات العضوية في المنظمة.
وصرّح أتامباييف بأنّ طريق الحرير الجديد يتطلب آلية قوية فاعلة مؤكداً علي ضرورة المضيّ بهذا المشروع قدماً مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المنطقة.
وأفاد الرئيس القيرغيزي خلال كلمته في الإجتماع بأنّ التعاون بين دول منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن يزداد في مجال مكافحة الارهاب والحد من النزعات الانفصالية كي لايُبقي سبيلاً لها.
كما شدّد الرئيس القيرغيزي علي التزام بلاده بتعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون في مجال توفير الأمن للمنطقة.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو مطار مدينة شينغ داو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة تعاون شنغهاي يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي.
وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.
هذا وبدأ المؤتمر أعماله أمس السبت 9حزيران/يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.
علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.
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يجب تسوية الملف السوري عبر طرق دبلوماسية

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