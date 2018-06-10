ارتقاء العلاقات الثقافية بين إيران وجمهورية أذربيجان

باكو/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - أكد المستشار الثقافي الإيراني في أذربيجان علي تعزيز العلاقات الثقافية الإيرانية مع جيرانها، معلنا تنظيم الأسبوع الثقافي لإيران في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 27 يونيو الي الأول من يوليو في باكو وكنجه.

وتبادل 'أصغر فارسي' خلال لقائه وكيل وزارة الثقافة بجمهورية اذربيجان، وجهات النظر حول عقد الأسبوع الثقافي لبلدنا في أذربيجان .
وأشار الجانبان الي ان اقامة الأسبوع الثقافي، يمثل فرصة مناسبة لتعريف الثقافة والحضارة الإسلامية - الإيرانية العريقة، والتي لها صلات عميقة بتاريخ جمهورية أذربيجان، ودعيا إلي تعميق العلاقات في مختلف المجالات الثقافية والفنية.
وأعلن فارسي عن حضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني سيد عباس صالحي، علي رأس وفد رفيع المستوي، في الاسبوع الثقافي الإيراني بجمهورية أذربيجان ، مضيفًا أن هذا الأسبوع سوف يشهد ايضا أداء الأوركسترا السمفونية الوطنية مع المؤدي سالار عقيلي.
وأضاف أنه الي جانب الأسبوع الثقافي، ستشارك فرقة مسرحية من محافظة هرمزكان بالإضافة إلي مجموعة ليان الموسيقية التقليدية من بوشهر سوف تكون موجودة أيضًا.
أيضا في هذا الحدث الثقافي، سيتم عرض أعمال فن الخط البصري والرسم والمنمنمات وغيرها من الأعمال الفنية للفنانين الإيرانيين. كما سيكون لمصممي الأزياء وفساتين الحجاب الإسلامية مشاركة فاعلة في المعرض.
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فرهنگي

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ارتقاء العلاقات الثقافية بين إيران وجمهورية أذربيجان

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