بوتين: موسكو تدعو الي تنفيذ الاتفاق النووي دون أي انحراف

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن الحكومة السورية تسيطر الآن علي أراضي يعيش فيها 90 بالمئة من السكان، وإنها أوفت بالتزاماتها بالكامل، وأظهرت استعدادها للحوار، والآن الأمر متروك للمعارضة.

وقال بوتين 'إن حكومة سوريا أوفت بالتزاماتها بالكامل وأظهرت استعدادها للمشاركة في الحوار السياسي' ، مشيرا إلي أن دمشق علي وجه الخصوص أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسي الجديد للبلاد.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع إلي أنه بفضل الجهود المشتركة لعدة دول، تم تحقيق نتائج مهمة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين: 'لقد تم تحقيق نتائج مهمة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا. وبفضل الاجراءات المتسقة لروسيا والحكومة السورية وإيران وتركيا وشركاء آخرين بما في ذلك كازخستان، تمكنا قمع النشاط الإرهابي بشكل كبير في هذا البلد'.

وأكد الرئيس الروسي في كلمته خلال الاجتماع الموسع لمجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أن الأولوية الأساسية لشنغهاي تكمن في مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين: 'أود التأكيد علي أن مكافحة الإرهاب لا تزال أولوية أساسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، والبرنامج الذي اعتمد لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صنوفه يضع معايير للتعاون في هذا المجال للسنوات الثلاث المقبلة، وينص علي القيام بعمليات مشتركة وتبادل للخبرات والمعلومات'.

ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.

و كان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة الي مطار مدينة تشينغداو بدعوة رسمية من نظيره الصيني «شي جين بينغ» للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.

ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.

وأسست كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، منظمة شنغهاي للتعاون في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

انتهي** 2344

