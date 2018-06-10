الرئيس الكازاخي:آستانة تدعم الاتفاق النووي

وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة تشينغداو الصينية بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال الرئيس نزارباييف ان كازاخستان تعرب ايضا عن تقديرها للجهود التي تبذلها إيران وروسيا وتركيا لحل الأزمة السورية.

وصرح إن كازاخستان تريد أيضا حل الأزمة في كوريا الشمالية. معربا عن اعتقاده أن منظمة شنغهاي يمكن أن تلعب دورا هاما في الأمن الإقليمي.

ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.

و كان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة الي مطار مدينة تشينغداو بدعوة رسمية من نظيره الصيني «شي جين بينغ» للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.

ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.

وأسست كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، منظمة شنغهاي للتعاون في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

انتهي** 2344

