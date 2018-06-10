في قمة شنغهاي للتعاون؛

الرئيس الكازاخي:آستانة تدعم الاتفاق النووي

بكين/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، ان آستانا تدعم بالكامل الاتفاق النووي، وتدعو ايضا جميع البلدان الي احترام هذا الاتفاق.

وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة تشينغداو الصينية بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال الرئيس نزارباييف ان كازاخستان تعرب ايضا عن تقديرها للجهود التي تبذلها إيران وروسيا وتركيا لحل الأزمة السورية.
وصرح إن كازاخستان تريد أيضا حل الأزمة في كوريا الشمالية. معربا عن اعتقاده أن منظمة شنغهاي يمكن أن تلعب دورا هاما في الأمن الإقليمي.
ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.
و كان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة الي مطار مدينة تشينغداو بدعوة رسمية من نظيره الصيني «شي جين بينغ» للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.
ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.
وأسست كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، منظمة شنغهاي للتعاون في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

كازاخستان

شنغهاي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس الكازاخي:آستانة تدعم الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يقيم حفلا بمناسبة يوم القدس العالمي

تحت شعار 'القدس عاصمتنا' ..

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يقيم حفلا بمناسبة يوم القدس العالمي

أحدث الأخبار

سباحو ايران يفوزون بسبع ميداليات في منافسات المانيا الدولية

سباحو ايران يفوزون بسبع ميداليات في منافسات المانيا الدولية

تحذيرات سماحة القائد أظهرت اهميتها في المفاوضات مع الجانب الاوروبي

لاريجاني:

تحذيرات سماحة القائد أظهرت اهميتها في المفاوضات مع الجانب الاوروبي

إيران تلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية وأمن أفغانستان

الرئيس الافغاني في اجتماع شنغهاي:

إيران تلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية وأمن أفغانستان

رئيس الوزراء الهندي يؤكد حرص بلاده علي المشاركة في تطوير ميناء جابهار

رئيس الوزراء الهندي يؤكد حرص بلاده علي المشاركة في تطوير ميناء جابهار

يجب تسوية الملف السوري عبر طرق دبلوماسية

رئيس جمهور قيرغيزيا في إجتماع شنغهاي:

يجب تسوية الملف السوري عبر طرق دبلوماسية

موضوعات مرتبط