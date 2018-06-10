بدء قمة منظمة شانغهاي للتعاون بمشاركة الرئيس الايراني

شينغ داو - بكين / 10 حزيران / يونيو / ارنا - بدات القمة الثامنة عشرة للدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون اليوم الاحد في مدينة شينغ داو شرقي الصين وذلك بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني .

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني وصل أمس الاول الجمعة الي مطار مدينة شينغ داو بدعوة رسمية من نظيره الصيني «شي جين بينغ» للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.
ويشارك في المؤتمر زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.
وأسست كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، منظمة شنغهاي للتعاون في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.
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بدء قمة منظمة شانغهاي للتعاون بمشاركة الرئيس الايراني

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