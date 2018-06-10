صاروخ `قاهر تو إم` الباليستي يدك تجمعات قوات العدوان بالساحل الغربي لليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ قاهر توم إم الباليستي تجمعات للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي.



وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري.



كما قصفت القوة الصاروخية اليمنية عددا من القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بدفعة من الصواريخ الباليستية، فيما واصل الجيش واللجان الشعبية تنفيذ العمليات النوعية بمختلف الجبهات.



وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة في القواعد المستهدفة في سياق الاستهداف المستمر للقوة الصاروخية لمحور العدوان علي اليمن والكيان السعودي المتزعم للعدوان منذ أربع سنوات.



وأشار المصدر إلي أن القوة الصاروخية تعمل علي إنجاز بنك أهداف جديد تستهدف مواقع حساسة ذات طابع عسكري ولوجستي بدول العدوان.. مؤكدا أن قادم الأيام سيشهد مفاجآت في نوعية الأهداف كحق مكفول للرد علي ما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي من جرائم وما يفرضه من حصار جائر علي الشعب اليمني.



ولفت المصدر إلي استمرار العمليات النوعية في مختلف الجبهات وتحقيق انتصارات وتقدمات نوعية.



انتهي ** 2342

