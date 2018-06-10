في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي:

الرئيس الاسد: الوجود البريطاني والأمريكي في سورية غزو

طهران / 10 حزيران / يونيو /ارنا-
اكد الرئيس السوري بشار الأسد علي أن الوجود الأمريكي والبريطاني في سورية غير شرعي وغير قانوني بل هو غزو لأنهم ينتهكون سيادة بلد.

واوردت وكالة 'سانا' ان الرئيس الاسد صرح في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية أن بريطانيا قدمت دعماً علنياً كبيراً لمنظمة الخوذ البيضاء التي تشكل فرعاً لتنظيم القاعدة الإرهابي “جبهة النصرة” في مختلف المناطق السورية ونحن نعتبر تلك المنظمة أداة تستخدمها بريطانيا في العلاقات العامة.
وأوضح الرئيس الأسد أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فبركوا الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما وهم كذبوا في هذا المجال، مشيراً إلي أن سورية تلقت العديد من الاتصالات من مختلف أجهزة المخابرات الأوروبية ولكنها أوقفت ذلك مؤخراً بسبب عدم جدية الأوروبيين.
وشدد الرئيس الأسد علي أن الوجود الأمريكي والبريطاني في سورية غير شرعي وغير قانوني بل هو غزو لأنهم ينتهكون سيادة بلد وقال “نحن الطرف الرئيسي الذي يحارب (داعش) وسنحرر كل شبر من الأرض السورية وهذا واجب وطني، وأن القرار الوحيد حول ما يحدث في سورية وما سيحدث هو قرار سوري لا ينبغي أن يشك أحد في هذا”.
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الرئيس الاسد: الوجود البريطاني والأمريكي في سورية غزو

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الرئيس الاسد: الوجود البريطاني والأمريكي في سورية غزو

في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي:

الرئيس الاسد: الوجود البريطاني والأمريكي في سورية غزو

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