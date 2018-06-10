اقامة مراسم يوم القدس العالمي في كوبا

واقيمت المراسم بجهود السفارة الايرانية وتعاون المؤسسة الكوبية 'الصداقة مع الشعوب' (ايكاب) وبحضور مسؤولين ومندوبين عن عدد من المؤسسات الكوبية وسفراء ودبلوماسيين اجانب.

وفي المراسم القي السفير الايراني كلمة اعتبر فيها معاناة الشعب الفلسطيني جرحا ممتدا منذ 70 عاما ودان جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خاصة خلال مسيرات العودة والتي ادت الي استشهاد اكثر من مائة واصابة الالاف من ابناء هذا الشعب.

واعتبر السفير الايراني، الكيان الصهيوني بامتلاكه مئات الرؤوس النووية بانه يشكل اكبر تهديد للسلام والامن العالمي.

وادان دعم الدول الغربية للكيان الصهيوني وصرح بان صمت المحافل الدولية ومواكبة وسائل الاعلام الامبريالية لهذا الكيان القاتل للاطفال قد جعله اكثر وقاحة علي ارتكاب المزيد من جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر المقاومة بانها تشكل السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني والانتصار النهائي للشعب الفلسطيني المقاوم واضاف، اننا نؤمن باننا سنقيم في نهاية هذا النضال حفل الانتصار والاستقلال التام لفلسطين وعاصمتها القدس الشريف في كل انحاء العالم.

من جانبه القي ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موسي سليمان كلمة اشاد فيها بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية وتيار المقاومة في لبنان واليمن والعراق وسوريا للقضية الفلسطينية، معتبرا مبادرة الامام الخميني (رض) في اطلاق يوم القدس العالمي بانها منقطعة النظير.

واشار الي الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط ودور الكيان الصهيوني فيها وقال ان بعض الدول الاسلامية وللاسف كانت بصدد حرف افكار مسلمي العالم عن القضية الفلسطينية وقامت في هذا السياق بمحاولات واسعة.

ونوه سليمان الي محاولات السعودية التخريبية لنسيان القضية الفلسطينية.

انتهي ** 2342

