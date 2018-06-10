ايران تخسر بصعوبة امام البرازيل في دوري الامم للكرة الطائرة

طهران / 10 حزيران / يونيو /ارنا-
خسر المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة بصعوبة امام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت عصر السبت في اطار الاسبوع الثالث من دوري الامم للكرة الطائرة 2018 في روسيا.

وفازت البرازيل بالاشواط الاول والثالث والخامس بنتائج 25-17، 25-19 ، 15-13 فيما فازت ايران بالشوطين الثاني والرابع بنتائج 25-23 ، 25-21.
وكانت ايران هزمت الصين 3-0 في مباراتها الاولي ضمن هذا الاسبوع والتي اقيمت اول أمس الجمعة، وتلتقي اليوم الاحد مع البلد المضيف روسيا.
يذكر انه في الاسبوع الاول لدوري الامم بكرة الطائرة خسرت ايران امام المضيف فرنسا 3-1 ثم فازت علي استراليا 3-0 وخسرت امام اليابان 3-1 .
وفي الاسبوع الثاني فازت ايران الي المضيف الارجنتين 3-2 وخسرت امام ايطاليا 3-0 وامام كندا 3-1 .
وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسيا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات يمكن ان تتغير كل عام وهي كالتالي: ايران والارجنتين والبرازيل وفرنسا والمانيا والصين وايطاليا واليابان وبولندا وروسيا وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا وكندا وكوريا الجنوبية (متغيرة).

وتلعب المنتخبات معا جميعا خلال 5 مراحل.

الاسبوع الاول: ايران مع فرنسا (المضيفة) واستراليا واليابان.
الاسبوع الثاني: ايران مع الارجنتين (المضيفة) وكندا وايطاليا.
الاسبوع الثالث: ايران مع روسيا (المضيفة) والبرازيل والصين.
الاسبوع الرابع: ايران مع اميركا (المضيفة) وبولندا وصربيا.
الاسبوع الخامس: ايران (مضيفة) مع بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية

وتتأهل 5 منتخبات إضافة الي فرنسا الدولة المضيفة للمرحلة النهائية حيث تقسم الي مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بطريقة الدوري في اطار كل مجموعة ويتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائي وبالتالي يلعب الفائزان في النهائي لاحراز اللقب والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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ايران تخسر بصعوبة امام البرازيل في دوري الامم للكرة الطائرة

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