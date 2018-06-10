ایران تؤكد علي تعزیز العلاقات مع المسیحیین الكلدانیین والآثوریین

وفی رسالة تهنئة بعثها الي بطریرك الكلدان الكاثولیك 'لویس روفائیل الاول ساكو' لترقیته الي رتبة الكاردینالیة، اعرب السفیر مسجدی عن امله فی المزید من استتباب الامن والاستقرار فی العراق لتوفیر ظروف التعایش السلمی للجمیع الي جانب بعضهم بعضا.

واشار الي ان ثقافة الحوار توفر الارضیة لخفض التوتر والازمة فی المنطقة والعالم.

وتعد رتبة الكاردینالیة بعد البابا اعلي رتبة فی المذهب الكاثولیكی الكلدانی ومن اهم مسؤویاته المشاركة فی انتخاب البابا.

ویبلغ عدد المسحیین الكلدانیین والاثوریین فی العراق الان نحو نصف ملیون وفقا لما صرح به الكاردینال 'لویس روفائیل الاول ساكو' فی حین كان قبل الغزو الامیركی للعراق فی العام 2003 نحو ملیونین.

انتهي ** 2342

