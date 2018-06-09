قائد الثورة الاسلامیة یعزی برحیل حجة الاسلام احمدی

وافاد الموقع الاعلامی الرسمی لقائد الثورة الاسلامیة، ان نصّ البیان الصادر بالمناسبة عن سماحته جاء علي الشكل التالی :

تلقیت ببالغ الاسي نبأ وفاة العالم الجلیل والمفكر حجة الاسلام السید الدكتور احمد احمدی (رحمه الله).

لقد كانت حیاة هذا المثقف الفاضل لدي الحوزة والجامعة، تماما فی خدمة العلم والبحث وتربیة الشباب التوّاق الي المعرفة.

ان المهام الرئیسیة التی تولّاها هذا الشخص الخدوم والدؤوب فی القضایا الاكادیمیة خلال الثورة والجمهوریة الاسلامیة، شكلت فصلا مشرقا فی حیاته.

وان انتسابه علي مدي عشرات السنوات الي عضویة المجلس الاعلي للثورة الثقافیة، وتاسیس وادارة مؤسسة 'سمت'، وادارة اقسام هامة وحساسة لدي المجموعة الاكادیمیة فی البلاد، تجسّد جوانب بارزة من تلك الفترة.

بمناسبة وفاة هذا الرجل الثوری المخلص، اعزی اسرته وابناءه المحترمین وزملاءه وطلابه ومحبیه؛ سائلا الباری تعالي للفقید بالرحمة والغفران.

انتهي ** ح ع

