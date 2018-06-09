مصدر مسؤول : ايران تستضيف مؤتمر السياحة الدولي

همدان / 9 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن المدير التنفيذي لـ 'شركة عليصدر' السياحية في محافظة همدان (غرب)، حميد رضا ياري، عن بدء الاستعدادات عقب نهاية عطلة عيد الفطر السعيد علي صعيد البلاد لاستضافة مؤتمر السياجة الدولي في محافظة همدان.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمناسبة 'همدان 2018'، اوضح ياري ان مؤتمر السياحة الدولي سيقام علي مدي 3 ايام (من 12 لغاية 14 نوفمبر 2018) في 'فندق باباطار' بمحافظة همدان.
واردف المسؤول السياحي في محافظة همدان قائلا، ان برامج المؤتمر كافة حُددت بواسطة منظمة السياحة الدولية؛ مضيفا ان جانبا من البرامج الدعائية ذات الصلة بدات بالفعل وعليه فقد تم توزيع تسجيل فيديو من 6 دقائق حول 'غار عليصدر' الاثري بين اعضاء المؤتمر خلال ملتقي الغذاء في تايلاند، الي جانب اصدار خاص يتضمن دعوة للمشاركة في المؤتمر ودليلا سياحيا حول محافظة همدان.
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مؤتمر السياحة

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مصدر مسؤول : ايران تستضيف مؤتمر السياحة الدولي

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