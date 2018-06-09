`سارة جوانمردي` تتوج بلقب أفضل رياضية في العالم

وقد وقع هذا الاختيار علي سارة جوانمردي وهي رياضية من مدينة شيراز( جنوب) ، من قبل اللجنة البارالمبية الدولية بعد إستطلاع للرأي أجرته اللجنة في هذا الصدد، حيث تمكنت من احراز لقب 'أفضل رياضية' من بين أفضل خمسة رياضيين (معاقين).

وقد صُنفت سارة جوانمردي كـ'أفضل رياضية' خلال هذا الاستطلاع للرأي بعد حصولها علي 41 بالمائة من الأصوات، وفاز الرياضي الأوكراني في فرع رفع الأثقال، بالمركز الثاني لهذا التصنيف، بعد حصوله علي 38 بالمائة من الأصوات.

كما حصل رياضيان من بلجيكا في فرع ألعاب القوي، ومن كندا في الجودو ومن البرازيل في ركوب الخيل،علي المراكز التالية لهذا التصنيف.

وتقلدت سارة جوانمردي ميدالية ذهبية في منافسات بطولة العالم للرماية التي عقدت في شهر أيار المنصرم في كوريا الجنوبية الي جانب تأهلها الي المنافسات البارالمبية لليابان 2020 وتقلدت ذهبيتها الأخري في فرع الرماية بالبندقية الهوائية مسافة 10 أمتار و الرماية بالبندقية الخفيفة مسافة 50 مترا.

كما حازت جوانمردي علي الميدالية البرونزية في منافسات لندن للألعاب البارالمبية 2012 وميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب البارالمبية 'ريو 2016' في البرازيل والعديد من الميداليات العالمية والآسيوية الملونة الأخري.

**إنتهي أ م د**س.ر

