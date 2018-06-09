المتحدث باسم الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

طهران /9حزيران/يونيو- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن إيران ترحب بقرار الحكومة الأفغانية تنفيذ وقف إطلاق النار مع حركة طالبان.

وفي تصريح له اليوم السبت قال قاسمي إن إيران تعتبر إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بأنه خطوة إيجابية للتوصل إلي إتفاقيات أوسع وعودة الإستقرار والأمن الدائم إلي أفغانستان.
وأعلن إستعداد إيران لأي مساعدة لارساء اسس السلام في أفغانستان .
وكان الرئيس الأفغاني 'محمد أشرف غني' أعلن في رسالة مقتضبة عبر صفحته علي مواقع التواصل الإجتماعي يوم الخميس إن موعد تنفيذ وقف إطلاق النار يبدأ من 12 يونيو / حزيران الجاري (27 رمضان) ويستمر لخمسة أيام بعد عيد الفطر السعيد.
انتهي ** ا ح**س.ر



برچسب ها

سياسي

إيران

أفغانستان

قاسمي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المتحدث باسم الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

معظم المشاهدات

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

السيد نصر الله: سنصلي جميعا في القدس

السيد نصر الله: سنصلي جميعا في القدس

سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل حجة الاسلام احمدي

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل حجة الاسلام احمدي

مصدر مسؤول : ايران تستضيف مؤتمر السياحة الدولي

مصدر مسؤول : ايران تستضيف مؤتمر السياحة الدولي

`سارة جوانمردي` تتوج بلقب أفضل رياضية في العالم

'سارة جوانمردي' تتوج بلقب أفضل رياضية في العالم

إيران تحرز فضية العدو 800 متر في بطولة آسيا للشباب

إيران تحرز فضية العدو 800 متر في بطولة آسيا للشباب

المتحدث باسم الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

المتحدث باسم الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

موضوعات مرتبط