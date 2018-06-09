المتحدث باسم الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

وفي تصريح له اليوم السبت قال قاسمي إن إيران تعتبر إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بأنه خطوة إيجابية للتوصل إلي إتفاقيات أوسع وعودة الإستقرار والأمن الدائم إلي أفغانستان.

وأعلن إستعداد إيران لأي مساعدة لارساء اسس السلام في أفغانستان .

وكان الرئيس الأفغاني 'محمد أشرف غني' أعلن في رسالة مقتضبة عبر صفحته علي مواقع التواصل الإجتماعي يوم الخميس إن موعد تنفيذ وقف إطلاق النار يبدأ من 12 يونيو / حزيران الجاري (27 رمضان) ويستمر لخمسة أيام بعد عيد الفطر السعيد.

انتهي ** ا ح**س.ر

