حرس الثورة الاسلامیة یعلن القضاء علي عصابة ارهابیة شمال غربی البلاد

طهران / 9 حزیران / یونیو / ارنا – اعلن قسم العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء (ع) التابع للقوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة، فی بیان له الیوم السبت، عن القضاء علي عصابة ارهابیة فی منطقة 'اشنویة' الحدودیة (شمال غربی البلاد).

وجاء فی البیان ان عصابة ارهابیة مسلحة كانت تدار من منطقة فی شمال العراق، اقدمت علي التسلل داخل اراضی البلاد والقیام بعملیات مخربة لزعزعة الامن، لكن بفضل الاستشراف والرصد الاستخباری الدقیق من جانب القوات المنتسبة الي مقر حمزة سید الشهداء (ع)، وقعت العصابة فی شبك هؤلاء المضحین بمنطقة اشنویة، حیث دارت اشتباكات مسلحة لتنتهی بالقضاء علي هذه العصابة تماما.
ویضیف البیان ان هذه الاشتباكات ادّت الي مصرع واصابة 7 من اعضاء العصابة الارهابیة، كما تم ضُبط كمیة من السلاح والمعدات والاجهزة التی كانت بحوزتها.
واكد البیان انه عقب نجاح العملیة، فقد عادت القوات (التابعة لمقر حمزة سید الشهداء - ع) الي قواعدها سالمة.
وخلص البیان الي ان المضحین البواسل والشجعان لدي مقر حمزة سید الشهداء (ع)، یقفون علي اهبّة الاستعداد والاستشراف التام، ویقومون الي جانب سائر القوات الاستخباریة والامنیة والعسكریة والامن الداخلی برصد تحركات الزمر الارهابیة الشریرة وسیردون علیها بكل حزم فی حال قیامها بأقل خطوة تمس البلاد.
انتهي ** ح ع



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حرس الثورة الاسلامیة یعلن القضاء علي عصابة ارهابیة شمال غربی البلاد

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حرس الثورة الاسلامیة یعلن القضاء علي عصابة ارهابیة شمال غربی البلاد

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