نائب الرئيس العراقي: لولا المقاومة لضاعت القضية الفلسطينية

وفي كلمة له بأحتفالية اقيمت مساء الجمعة بالعاصمة بغداد، في اطار فعاليات احياء يوم القدس العالمي، قال المالكي 'ان فلسطين قضية اسلامية انسانية، وهي قضية امة ومبدأ، وقضية مصير، وليست قضية عربية فقط'.

ووصف نائب الرئيس العراقي، تحرير القدس، بأنه مشروع انهاض امة بكل فصائلها، ولولا المقاومة لضاعت القضية الفلسطينية. مؤكدا بالقول 'نحن اليوم امام مشروع انهاض امة بكل فصائلها وبكل تحدياتها وبكل امتدادتها، بأن تكون فلسطين قضية امة، ولولا موقف الامام الخميني (قدس سره الشريف)، لاصبحت قضية فلسطين صفقة قابلة للبيع كما في مشروع صفقة القرن التي يراد ان تباع فيها فلسطين'.

واوضح المالكي 'نحن مع التصعيد في استنهاض الامة مع الامام الخميني، والوقوف مع مشاريع المقاومة، حيث ان الكيان الصهيوني الغاصب يخشي الشباب المقاوم داخل فلسطين وخارجها'.

واضاف في كلمته 'سلاما علي الامام الخميني، علي هذه المشروع الكبير، وسلاما علي كل من يقف بوجه غطرسة الكيان الصهيوني، وان عظماء التأريخ، ومنهم الامام الخميني (قدس سره الشريف) ينظرون للقضايا بمنظار أوسع'.

ويذكر ان العراق يعد في مقدمة الدول التي تشهد مراسيم احياء واسعة، علي كل الصعد والمستويات، وفي مختلف المدن ليوم القدس العالمي، الذي يمثل فرصة ومناسبة مهمة للتعبير عن دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني، والوقوف بوجه الكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الاميركية وكل القوي الدولية والاقليمية الداعمة له في جرائمه وانتهاكاته وظلمه.

انتهي ع ص**س.ر

