سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

بغداد/9 حزيران/يونيو/ارنا-اكد السياسي العراقي باقر جبر الزبيدي، ان صرخة مفجر الثورة الاسلامية الايرانية، الراحل اية الله العظمي الخميني(قدس سره الشريف)، التي اطلقها قبل تسعة وثلاثين عاما، نجد صداها اليوم وفي كل عام، في كافة العواصم المتحررة، التي تمتلك قرارها وسيادتها علي ارضها وعدم خضوعها لقرار الاستكبار العالمي.

وكتب الزبيدي في صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)، 'في يوم القدس العالمي، نستذكر القبلة الاولي التي توجه اليها رسول الانسانية النبي محمد (ص)، مثلما نستذكر انتفاضات يوم الارض الفلسطينية وشهدائها وشهداء من حرروا الجنوب اللبناني ليعود ثانية بوابة للمقاومة والتحرير'.
واضاف السياسي العراقي، الذي يعد احد اعضاء الهيئة القيادية في المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، 'ان يوم القدس العالمي، كان محورا لمؤامرة ما يسمي بالربيع العربي، التي استهدفت الشعوب العربية الفاعلة في تونس وليبيا ومصر واليمن والبحرين والعراق وسوريا، وتستمر الافعي لتستهدف عاصمة الثورة الاسلامية، والصوت الذي دوي من طهران، وهو يحمل القدس الي العالم، رسالة في المحبة والسلام والمقاومة'.
وقال الزبيدي 'هذه المؤامرة التي حاولت تمزيق نسيج الشعوب العربية والاسلامية بائت بالفشل ورد الكيد الي نحره، وقريبا سنصلي في القدس، وانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
وتجدر الاشارة الي ان العراق شهد يوم امس الجمعة، مسيرات ومهرجان وفعاليات جماهيرية وسياسية واسعة في مختلف مدنه، احياء ليوم القدس العالمي، الذي يصادف في اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام، مثلما قرره الامام الخميني في عام 1979، بعد انتصار الثورة الاسلامية الايرانية واسقاط نظام الشاه المقبور بشهور قلائل.
انتهي ع ص**س.ر



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سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

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