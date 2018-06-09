ضبط 1420 كيلوغراما من المخدرات في هرمزغان

بندر عباس /9حزيران/يونيو- أعلن قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة هرمزغان (جنوب) العميد عزيز الله ملكي عن ضبط ألف و420 كيلوغراما من المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

وفي تصريح صحفي له اليوم السبت قال العميد ملكي إن المخدرات التي تم ضبطها شملت الف و 238 كيلوغراما من الأفيون و155 كيلوغراما من الحشيش و24 كيلوغراما من الهيروئين و3 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات.
وأضاف انه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط 31 سيارة خفيفة وثقيلة محملة بالمخدرات والقبض علي 85 متهم بتهريب المخدرات.
وقال إنه وخلال خطة تطهير المناطق المختلفة تم ضبط 4 قطع سلاح وقاذفة آربي جي ومسدس و232 رصاصة.
يذكر إنه ومنذ بداية السنة الإيرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار مارس) تم ضبط 14 طنا و512 كيلو غراما من المخدرات في محافظة هرمزغان.
انتهي ** ا ح**س.ر



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ضبط 1420 كيلوغراما من المخدرات في هرمزغان

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