ضبط 1420 كيلوغراما من المخدرات في هرمزغان

وفي تصريح صحفي له اليوم السبت قال العميد ملكي إن المخدرات التي تم ضبطها شملت الف و 238 كيلوغراما من الأفيون و155 كيلوغراما من الحشيش و24 كيلوغراما من الهيروئين و3 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات.

وأضاف انه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط 31 سيارة خفيفة وثقيلة محملة بالمخدرات والقبض علي 85 متهم بتهريب المخدرات.

وقال إنه وخلال خطة تطهير المناطق المختلفة تم ضبط 4 قطع سلاح وقاذفة آربي جي ومسدس و232 رصاصة.

يذكر إنه ومنذ بداية السنة الإيرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار مارس) تم ضبط 14 طنا و512 كيلو غراما من المخدرات في محافظة هرمزغان.

انتهي ** ا ح**س.ر

