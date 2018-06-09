السفير الايراني لدي الكويت : يوم القدس العالمي انموذج لمكافة التوسع الصهيوني

الدوحة / 9 حزيران / يونيو / ارنا- قال سفير الجمهورية الاسلامية لدي الكويت 'علي رضا عنايتي' ان الامام الخميني (رض) اختار يوم القدس العالمي ليكون انموذجا للتحرك العالمي في مواجهة توسع الكيان الصهيوني.

وفي تصريح له اليوم السبت امام جمع من سفراء الدول الاسلامية لدي الكويت، الي جانب شخصيات علمية واكاديمية كويتية، واعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية، والجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد، اكد عنايتي ان الامام الراحل (رض) استطاع من خلال تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك (في كل عام) بيوم القدس العالمي، ان يجعل من هذه المناسبة يوما خالدا وعالميا، ويحشد كافة الطاقات الحكومية والشعبية لهذا الغرض.
واضاف السفير الايراني لدي الكويت خلال هذه المراسم التي تقام سنويا بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلا ان كافة الدول الاسلامية مطالبة بتكريس مواقفها لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.
واشاد عنايتي بموقف الكويت في دعم فلسطين؛ واصفا العلاقات الايرانية – الكويتية بالوطيدة والحميمة؛ ومؤكدا علي تنمية هذه العلاقات.
انتهي ** ح ع



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السفير الايراني لدي الكويت : يوم القدس العالمي انموذج لمكافة التوسع الصهيوني

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