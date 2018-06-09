روحاني: طهران علي استعداد لتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية مع بيلاروسيا

وخلال لقائه الرئيس البيلاروسي 'الكسندر لوكاشينكو' اليوم السبت علي هامش الإجتماع الثامن عشر لمنظمة شانغهاي للتعاون الإقتصادي في مدينة 'جينغ دايو' الصينية قال روحاني إن إيران وبيلاروسيا بلدان صديقان وإن طهران علي استعداد لتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية مع مينسك خاصة في المجالات العلمية والتقنيات الحديثة مشيراً إلي أن التعاون بين إيران واوراسيا سيسرع في تطوير العلاقات بين البلدين.

وشدد روحاني علي أهمية خط الترانزيت 'شمال – جنوب' في إيران معتبراً إن هذا الخط هو أفضل ممر لدول آسيا والقوقاز وجنوب شرق أوروبا إلي مياه الخليج الفارسي.

وأشار إلي إنسحاب الولايات المتحدة من معظم الإتفاقيات الدولية داعياً إلي التصدي لهذه الخطوات الأحادية من أجل حماية القانون الدولي.

من جانبه أكد الرئيس البيلاروسي 'الكسندر لوكاشينكو' علي ضرورة تطوير العلاقات بين إيران وبلاروسيا مشيراً إلي أن بيلاروسيا تعتبر إيران شريكاً محوريا في المنطقة وإنها عازمة علي تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية.

وأشاد بموقف إيران تجاه إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وقال إن الخطوات الأحادية وإنتهاك الإلتزامات الدولية والقوانين الدولية يدفع نحو الهوة وإن علي المجتمع الدولي أن يسعي إلي خلق توازن جديد في العالم.

ودعا إلي تسريع العمل بالمشاريع المشتركة وتنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين البلدين.

انتهي ** ا ح**س.ر

