قائد سلاح البحر للجيش الايراني : البحرية الايرانية حصن منيع في تعزيز قدرات البلاد

وفي تصريح له اليوم السبت من منطقة 'كنارك' بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، اشاد الاميرال خانزادي بدور 'المواطنين البلوج الثوريين' من اهالي سيستان وبلوجستان في سياق تامين حدود البلاد.

واكد قائد سلاح البحر لدي الجيش الايراني ان القوة البحرية الايرانية المتواجدة في شواطئ مكران (جنوب شرق)، بوصفها البوابة الذهبية للجمهورية الاسلامية شهدت نموا كبيرا في مرحلة ما بعد اللثورة الاسلامية.

واكد الاميرال خانزادي انه يحمل رؤية تنموية خاصة من اجل تطوير هذه المنطقة.

وشدد قائد سلاح البحر للجيش الايراني علي ضرورة الجهود لتحقيق اهداف وتطلعات الجمهورية الاسلامية؛ مبينا ان القوة البحرية تشكل اليوم حصنا منيعا في سياق تعزيز قدرات البلاد.

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