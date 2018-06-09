خاص 'إرنا':

احتضانُ الجمهورية الإسلامية لقضية فلسطين يُسقط تآمر المنظومة الرسمية العربية عليها

رام الله/9 يونيو/حزيران/إرنا-'إن إسرائيل جرثومة فاسدة في البلاد الإسلامية ؛ و واجب علي كل مسلم تحرير القدس من هذا العدو الغاصب' ؛ عبارة تختصر نهجاً عملياً صاغه قبل عقود الإمام الخميني 'قده'.. نهجٌ تأسّت به قيادة الثورة في إيران –وما تزال- ، وهي دفعت الكثير مقابل التمسك به، تارة عبر الحصار ، وتارة عبر التحريض ، أو ما بينهما.

ويأتي ذلك فيما تهرول عواصم عربية ، وخليجية علي وجه الخصوص نحو الكيان الصهيوني علناً بعدما كانت تقيم معه العلاقات سراً.
ويشير القيادي في 'الجبهة الشعبية' لتحرير فلسطين زاهر الششتري إلي أن هذه العواصم لم تعد تكتفي بالتطبيع ؛ بل باتت تسخر كل إمكاناتها ، ومقدراتها لصالح مشاريع تصفية القضية المركزية للأمة.
وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'الششتري'، :' من الواضح تماماً أن هناك تهرباً من جانب الأنظمة العربية لجهة تحمل المسؤولية نحو القدس و المسجد الأقصي المبارك، و مرد ذلك إلي سعي هؤلاء خلف حماية عروشهم ، وممالكهم دون اكتراث بالعواقب الوخيمة لهذا التآمر ، والخذلان'.
وأضاف، 'لعل من أبرز مخاطر غياب هذا الدور المستحق هو منح أقطاب التطرف و الاستيطان من الصهاينة هامشاً أوسع للانقضاض أكثر علي المدينة المقدسة، و علي هويتها وتاريخها طالما أنهم يجدون أنظمة خانعة و شريكة'.
وشدد علي أن الحراك النضالي الفلسطيني سيظل مستمراً ، مستدركاً القول، :'واجب العرب اليوم هو العمل علي دعم هذه الانتفاضة الشعبية ، وتطويرها لا التآمر و الالتفاف عليها من أجل إرضاء المستكبرة أمريكا'.
كما شدد علي أن المرحلة الراهنة هي للإعداد والتحضر للمواجهة القادمة ، وليست للتنازلات والمساومات، مؤكداً أن المقاومة بحاضنتها الشعبية ، و داعميها وحدهم من يعرفون الطريق نحو تحرير فلسطين ، والمقدسات.
ويُحسب للجمهورية الإسلامية الإيرانية ثباتها علي المبادئ التي صاغها الإمام الراحل، وذلك بالرغم من الحرب الشاملة التي تعرضت لها طيلة العقود الفائتة من أجل إبعادها عن القدس ؛ لكنها ظلت وفية ، وهي عرّت في المقابل المتآمرين من العرب الذين ضيّعوا البوصلة.
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احتضانُ الجمهورية الإسلامية لقضية فلسطين يُسقط تآمر المنظومة الرسمية العربية عليها

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