روحاني: أمن وإستقرار أفغانستان ضروري للأمن والتنمية الإقليمية

وخلال لقائه الرئيس الأفغاني 'محمد أشرف غني' علي هامش الإجتماع الثامن عشر لمنظمة شانغهاي للتعاون الإقتصادي المنعقد في مدينة 'جينغ دايو' الصينية أعرب روحاني عن استعداد بلاده للمساعدة علي تعزيز الإستقرار والسلام الدائم في أفغانستان ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وأعرب عن أمله بتسريع التوصل الي إتفاق شامل للتعاون بين البلدين مشدداً علي أهمية خط الترانزيت وربط دول المنطقة لا سيما دول آسيا الوسطي بالخليج الفارسي معتبراً إن ذلك يسهم في تطوير المنطقة عموماً.

وأشار إلي أن مشروع ميناء جابهار العملاق الذي يضم الهند وأفغانستان يشكل خطوة كبيرة علي صعيد تقوية خطوط الترانزيت الإقليمية.

وقال أيضاً: إن خط 'خواف – هرات' للسكك الحديدية والعديد من المشاريع التنموية الإقليمية الأخري في طور التدشين وتتطلب أرضية سياسية وإقتصادية مناسبة.

ووصف روحاني الجماعات الإرهابية بأنها خطر علي جميع المنطقة داعياً إلي التعاون بين جميع الدول للتصدي لها.

من جانبه أكد رئيس جمهورية أفغانستان محمد أشرف غني علي ضرورة استمرار التعاون بين إيران وأفغانستان لتعزيز المصالح الوطنية للبلدين داعياً إلي الإنتهاء سريعاً من تدوين وثيقة شاملة للتعاونالمشترك.

وأشار إلي أن أفغانستان تتعاون مع الهند في مجال تطوير ميناء جابهار لافتاً إلي أن تطوير ميناء جابهار لا يصب في صالح إيران وأفغانستان والهند فقط بل مهم لتطوير العلاقات بين الصين وآسيا الوسطي.

وأعرب عن أمله بالحصول علي مساعدة إيران لتعزيز الأمن والتنمية في أفغانستان معرباً عن استعداد بلاده للتعاون الشامل مع إيران في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

انتهي ** ا ح**س.ر

