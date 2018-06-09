الذكري الأولي لشهداء الحادث الإرهابي في مجلس الشوري الإسلامي

بغداد/9 حزيران/يونيو/إرنا- تقام الذكري السنوية الأولي لشهداء الحادث الإرهابي في مجلس الشوري الإسلامي، يوم غد الأحد في المدرسة العليا للشهيد مطهري بطهران.

واعلن قسم العلاقات العامة لمجلس الشوري الإسلامي اليوم السبت، عن إقامة الذكري السنوية الأولي لشهداء الحادث الإرهابي في مجلس الشوري الإسلامي يوم غد الأحد في المدرسة العليا للشهيد مطهري بطهران وذلك بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ومختلف فئات وشرائح الشعب.
وكان قد تسلل عدد من عناصر جماعة داعش الإرهابية الي مبني مجلس الشوري الإسلامي في الساعة العاشرة والنصف صباحا من السابع من حزيران/يونيو 2017 وبالتزامن مع ذلك بادر عدد آخر من هذه العناصر الإرهابية بإجراء عمليات إنتحارية في المرقد الطاهر للإمام الخميني الراحل (رض) حيث أسفر الهجومان عن إستشهاد 17 شخصا.
يذكر، ان المحكمة الابتدائية حكمت علي بالاعدام علي هؤلاء المجرمين.
إنتهي أ م د**س.ر



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سياسي

الحادث الإرهابي في مجلس الشورى الإسلامي

المرقد المطهر للإمام الخميني (رض)

حادث ارهابي

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الذكري الأولي لشهداء الحادث الإرهابي في مجلس الشوري الإسلامي

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