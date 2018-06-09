روحاني يلتقي نظيره البيلاروسي في الصين

جينغ دايو /9حزيران/يونيو- التقي رئيس الجمهورية حسن روحاني بنظيره البيلاروسي 'الكسندر لوكاشينكو'.

وعلي هامش الإجتماع الثامن عشر لمنظمة شانغهاي للتعاون الإقتصادي المنعقد اليوم السبت في مدينة 'جينغ دايو' الصينية بحث الرئيسان الإيراني والبيلاروسي تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وكان الرئيس روحاني قد ألتقي في وقت سابق من هذا اليوم روساء جمهوريات باكستان وروسيا وأفغانستان وبحث معهم القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ويزور روحاني الصين منذ الجمعة الماضية بدعوة من الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' للمشاركة في الإجتماع الثامن عشر لمنظمة شانغهاي للتعاون الإقتصادي.
ويرافق روحاني خلال زيارته للصين وفد رفيع من المسؤولين السياسيين والإقتصاديين يشمل وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجن نامدار ووزير الإقتصاد مسعود كرباسيان ومساعده للشؤون الإقتصادية محمد نهاونديان ومحافظ البنك المركزي 'ولي الله سيف'.
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روحاني يلتقي نظيره البيلاروسي في الصين

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