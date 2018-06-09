وزارة الدفاع الأفغانية: لا دليل علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان

كابول /9حزيران/يونيو- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية 'محمد رادمنش' عدم توفر أي دليل علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان داعياً الدول إلي المساعدة علي استئناف المباحثات بين الحكومة الأفغانية والمعارضة.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت نفي رادمنش وجود أية أدلة علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان داعيا دول الجوار الإقليمي إلي تطوير العلاقات مع الحكومة الأفغانية من خلال حل المشاكل والتحديات القائمة.
وأشار إلي أن أي علاقات مع الجماعات المسلحة في أفغانستان ستصب في ضرر دول المنطقة ودول الجوار الأفغاني داعياً إلي تعزيز التعاون مع الحكومة في كابول.
وكانت إيران قد نفت في وقت سابق وعلي لسان السفير الإيراني في كابول 'محمد رضا بهرامي' أي تعاون لها مع حركة طالبان.
انتهي ** ا ح**س.ر



برچسب ها

سياسي

إيران

أفغانستان

كابول

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزارة الدفاع الأفغانية: لا دليل علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان

معظم المشاهدات

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

السيد نصر الله: سنصلي جميعا في القدس

السيد نصر الله: سنصلي جميعا في القدس

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

أحدث الأخبار

وزارة الدفاع الأفغانية: لا دليل علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان

وزارة الدفاع الأفغانية: لا دليل علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان

روحاني : طهران ترحّب بالتعاون مع الشركات الاستثمارية الروسية

خلال اللقاء مع بوتين؛

روحاني : طهران ترحّب بالتعاون مع الشركات الاستثمارية الروسية

الرئيس الايراني يلتقي نظيره الافغاني في الصين

الرئيس الايراني يلتقي نظيره الافغاني في الصين

الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران يرتفع بواقع 50 بالمئة

الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران يرتفع بواقع 50 بالمئة

العفو الدولية تطالب باسقاط جميع التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان وأطلاق سراحه

العفو الدولية تطالب باسقاط جميع التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان وأطلاق سراحه

موضوعات مرتبط