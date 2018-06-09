وزارة الدفاع الأفغانية: لا دليل علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت نفي رادمنش وجود أية أدلة علي تقديم إيران وروسيا مساعدات لحركة طالبان داعيا دول الجوار الإقليمي إلي تطوير العلاقات مع الحكومة الأفغانية من خلال حل المشاكل والتحديات القائمة.

وأشار إلي أن أي علاقات مع الجماعات المسلحة في أفغانستان ستصب في ضرر دول المنطقة ودول الجوار الأفغاني داعياً إلي تعزيز التعاون مع الحكومة في كابول.

وكانت إيران قد نفت في وقت سابق وعلي لسان السفير الإيراني في كابول 'محمد رضا بهرامي' أي تعاون لها مع حركة طالبان.

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