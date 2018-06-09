روحاني : طهران ترحّب بالتعاون مع الشركات الاستثمارية الروسية

جاءت تصريحات الرئيس روحاني هذه اليوم السبت خلال اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعلي هامش اجتماع رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون الذي استضافته مدينة جينغداؤو الصينية.

واكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء علي دور منظمة شانغهاي في مجالي الامن والتنمية علي صعيد المنطقة؛ مصرحا ان ايران ستواصل حضورها المؤثر في هذه المنظمة، وترغب في تطوير علاقاتها الاقتصادية في اطار التجارة الحرة مع اوراسيا.

ولفت الرئيس روحاني الي التحاق روسيا بمشروع 'ممرّ الشمال – جنوب'، مؤكدا انه سيتيح فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي مع الشرق؛ ومنوها الي دور موسكو الفاعل في الاتفاق النووي.

واردف قائلا ان طهران وبشهادة التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بوعودها في اطار الاتفاق النووي؛ وان موسكو قامت بدور هام لدعم الاتفاق وتنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاخري.

ونوّه الرئيس روحاني في هذا اللقاء باهمية التعاون الثنائي بين ايران ورسيا في مجالي الامن وتعزيز التعاون الاقليمي؛ واصفا تعاون طهران وموسكو لمكافحة (تنظيم) داعش وغيره من الجماعات الارهابية في المنطقة بانه كان مؤثرا ومجديا؛ ومؤكدا استمرار هذا التعاون بين البلدين.

واشاد رئيس الجمهورية، بجهود روسيا و'تخطيطها الجيد' لاستضافة مباريات كاس العالم لكرة القدم 2018؛ معربا عن امله في اقامة هذه المنافسات بنجاح.

الي ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان موسكو ستواصل تعاونها الاقتصادي مع طهران؛ بما يشمل مجالي مقايضة الطاقة والدفاع؛ واصفا العلاقات الثنائية في جميع الاصعدة المحددة من جانب البلدين بانها متنامية.

وتابع بوتين قائلا، ان روسيا وايران لديهما آفاق واعدة للتعاون في جميع المجالات بما فيها الاقتصادية.

واكد رئيس جمهورية روسيا مشاركة بلاده في مشروع ممرّ الشمال – جنوب؛ مصرحا ان موسكو لا تزال تدعم عضوية ايران في منظمة شانغهاي واستمرار اتفاقية التجارة الحرة بين ايران واوراسيا.

واردف القول، ان ايران شاركت في اجتماعات منظمة شانغهاي بصفة عضو مراقب لسنوات عديدة؛ وعليه فإن موقف موسكو هو دعم عضوية طهران التام في هذه المنظمة.

و وصف بوتين خلال اللقاء مع روحاني اليوم في الصين، انسحاب امريكا من الاتفاق النووي خطوة احادية غير قانونية؛ وقال ان موسكو ستواصل محادثاتها مع سائر الاطراف لدعم هذا الاتفاق.

ونوّه الرئيس الروسي الي التعاون القائم بين بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة؛ مصرحا ان التعاون الاقليمي بما يشمل تسوية الازمة السورية سيتواصل بين البلدين.

واشار بوتين ايضا الي اقامة اسبوع اللغة الفارسية في روسيا قريبا؛ كما اعرب عن سروره لتواجد المنتخب الايراني لكرة القدم في بلاده.

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