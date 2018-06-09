الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران يرتفع بواقع 50 بالمئة

طهران/9 حزيران/يونيو/إرنا- أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران بواقع 50 بالمئة في العام 2017 ليصل الي خمسة مليارات و19 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له.

وعزي الأونكتاد خلال تقريره حول 'الإستثمار العالمي للعام 2018' والذي نشر مؤخرا، زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران، الي إلغاء الحظر النووي مضيفا، ان إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران في مجال التنقيب وتكرير النفط والغاز، إزداد بعد إلغاء الحظر في العام 2015.
كما أشار الأونكتاد في ذات السياق، الي الإستثمار المشترك لشركات 'توتال' الفرنسية و'سي ان بي سي' الصينية وشركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير المرحلة الحادية عشرة لحقل 'بارس الجنوبي' والإستثمار المشترك الذي بلغ سبعة مليارات دولار لشركات 'يونيت إنترنشنال' التركية و'زاروبجنفط' الروسية وشركة 'الغدير' القابضة الإيرانية لتطوير ثلاثة حقوق للنفط والغاز في إيران وإستثمار شركة يونيت إنترنشنال التركية في مشروع إنشاء سبع محطات للطاقة الكهربائية في إيران.
يذكر، ان النمو الملحوظ في زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران جاء بالتزامن مع إنخفاض هذا المؤشر علي صعيد منطقة جنوب آسيا التي تضم إيران.
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برچسب ها

اقتصاد

الإستثمار الأجنبي المباشر

إلغاء الحظر النووي

حقل بارس الجنوبي

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الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران يرتفع بواقع 50 بالمئة

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