المسلمون في ايطاليا يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

واعربت الجاليات المسلمة في ايطاليا عن دعمها وتضامنها مع الفلسطينيين في هذا الملتقي الذي اقيم مساء امس الجمعة في مركز الامام المهدي (ع) الاسلامي في روما.

ودان المشاركون الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم داعين المجتمع الدولي لبذل الجهود من اجل حل القضية الفلسطينية.

كما اعرب المشاركون في الملتقي عن تقديرهم للمواقف الخالدة لمفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (ره) في دعم القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تجمع عدد من المسلمين في احدي الساحات بمدينة ميلان بشمال ايطاليا حيث اطلقوا شعارات مناوئة للكيان الصهيوني تعبيرا عن دعمهم للفلسطينيين ودانوا جرائم هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

كما ندد المشاركون خلال هذه الوقفة بنقل السفارة الاميركية الي القدس المحتلة.

انتهي**2018 ** 1718

