المتحدث باسم غرفة افغانستان التجاریة :

ایران وافغانستان لدیهما ستراتیجیات خاصة لمواصلة التعاون التجاری

كابول / 9 حزیران / یونیو / ارنا – قال المتحدث باسم غرفة التجارة الافغانیة 'سیام بسرلی'، ان ایران شریكة تجاریة هامة فی مجال التنمیة الاقتصادیة داخل افغانستان؛ مؤكدا ان البلدین لدیهما ستراتیجیات خاصة لمواصلة التعاون الثنائی.

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم السبت، اشار بسرلی الي انسحاب امریكا من الاتفاق النووی وعدم اتباع اروبا لهذا القرار ونتائج هذه التطورات علي الوضع الاقتصادی فی افغانستان.
ونوّه المسؤول التجاری الافغانی الي مطالب الدول الاروبیة بما یشمل فرنسا والمانیا وبریطانیا من حكومة كابول بمواكبة موقف اوروبا فیما یخص الاتفاق النووی؛ مصرحا ان حجم التعامل التجاری بین ایران وافغانستان بلغ فی مرحلة ماقبل توقیع الاتفاق 1.3 ملیار دولار لكن عقب تنفیذ 'خطة العمل المشترك الشاملة' (الاتفاق النووی) وصل حجم التعاون الثنائی الي ملیاری دولار.
من جانب اخر قال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الافغانیة 'مسافر قوقندی' فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم ایضا، قال ان مسیرة التعاون التجاری بین البلدین تمضی قدما فی مسارها الطبیعی دون ان تشهد ای اثار سلبیة حتي الان.
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اقتصاد

ایران وافغانستان

غرفة تجارة افغانستان

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ایران وافغانستان لدیهما ستراتیجیات خاصة لمواصلة التعاون التجاری

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