الرئيس روحاني يدعو لحوار جدي مع روسيا بشان الاتفاق النووي

موسكو/9حزيران/يونيو- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن علي ايران وروسيا إقامة حوار أكثر جدية حول انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال روحاني، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علي هامش قمة منظمة شنغهاي، اليوم السبت: 'فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من هذه الاتفاقيات، هذا يتطلب حوارا أكثر جدية وأكثر أهمية بين بلدينا'.
وأشار الرئيس الإيراني، إلي أن روسيا 'لعبت دورا هاما وبناء' في تنفيذ الاتفاقية النووية حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.
ومن جانبه وصف الرئيس الروسي، التعاون الروسي الإيراني في سوريا بـ 'الناجح' مشيرا إلي تحقيق نتائج ملموسة.
وقال بوتين خلال اللقاء: 'نحن نتعاون بنجاح في تسوية الأزمة السورية. وهنا لدينا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة'.
وأضاف: 'أنا سعيد لفرصة العمل معكم علي هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون'.
وكان فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، أعلنوا أمس الجمعة، أن روسيا والصين ستبذلان كل الجهود اللازمة للحفاظ علي خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معربان عن ضرورة حماية مصالح التعاون التجاري الاقتصادي مع طهران من العقوبات الأحادية الجانب.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين 'السداسية الدولية' كرعاة دولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.
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الرئيس روحاني يدعو لحوار جدي مع روسيا بشان الاتفاق النووي

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