سفير ايران لدي أرمينيا:

باشينيان وبفضل شعبيته قادر علي حسم مشاكل أرمينيا

طهران/9حزيران/يونيو/إرنا – قال السفير الايراني لدي أرمينيا كاظم سجادي اليوم السبت: إنّ تعاون نيكول باشينيان مع الأحزاب الاُخري الناشطة في أرمينيا من شأنه إنجاح حكومته في حسم مشاكل أرمينيا وتحفيز اقتصاد هذا البلد وذلك بسبب الشعبية الهائلة التي يتمتع بها باشينيان.

و رداً علي سؤال لمراسل إرنا حول تقييمه للعلاقات بين ايران وارمينيا ومستقبل هذه العلاقات قال السفير سجادي: إنّ سياسة ايران قائمة علي الصداقة والتقارب مع دول الجوار وان أرمينيا هي ضمن هذه الدول، مؤكداً علي نجاح ايران في إقامة علاقات صدااقة ووثيقة مع هذا البلد.
وأضاف سجادي بأنّ ايران تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لتخطط لنوعية العلاقات المستقبلية مع أرمينيا.
وأفاد السفير الايراني لدي أرمينيا بأنّ نيكول باشينيان كان قد زار ايران سابقاً بصفة عضو من أعضاء رابطة الصداقة البرلمانية الايرانية الارمينية وهو مطلع علي ايران فضلاً عن التصريحات الطيبة التي أبدي بها أخيراً عن ايران.
وأعرب سجادي عن اعتقاده بأنّ الشعب الارميني كان يطالب بتغيرات وتحديث في مختلف المجالات وهذا ما اتاح المجال لباشانيان لدخول الساحة متمتعاً بخلفية شعبية واسعة.
وإعتبر سجادي مكافحة الفساد أحد برامج رئيس الوزراء الارميني الجديد، الأمر الذي سيزيد من نسبة الاستثمارات في هذا البلد وسيزيد من الحيوية والنشاط الاقتصادي.
وعن السواح الايرانيين المتوافدين علي ارمينيا قال سجادي: منذ عام وقّعنا مع أرمينيا اتفاقاً بشأن إلغاء التأشيرات للسواح الايرانيين ويُفترض بايران أن تفسح المجال أمام المواطنين الأرمينيين لدخول البلاد بسياراتهم الشخصية عبر الحدود البرية وهذا بالتأكيد سيزيد من نسبة السواح الأرمينيين الذين سيدخلون ايران.
وعن آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين صرّح سجادي بأنّ هذين البلدين يتمتعان بعلاقات سياسية طيبة إنما إقتصادياً لم ترق الي مستوي العلاقات السياسيه متمنياً أن تتحول وعود باشينيان الي حقيقة وأن تستطيع ايران عبر ذلك تنمية علاقاتها الاقتصادية مع أرمينيا لأنّ ايران هي الطريق الواصل بين الخليج الفارسي والبحر الاسود وهي المحفزة للعلاقات التجارية بين آسيا الوسطي والصين وجنوب شرق آسيا.
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باشينيان وبفضل شعبيته قادر علي حسم مشاكل أرمينيا

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