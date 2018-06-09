خلال زيارته للصين

روحاني يلتقي بالرئيس الروسي

شينغ داو(بكين)/9حزيران/يونيو/إرنا – التقي الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم السبت علي هامش مشاركته في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون المقام في الصين بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينغ داو.

وأكّد الجانبان خلال الإجتماع علي تنمية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والتطرُّق الي آخر مستجدات الإتفاق النووي.
وكان روحاني قد التقي صباح اليوم بالرئيس الباكستاني ممنون حسين وسيلتقي عشية اليوم ايضاً بالرئيس المنغولي «خالتما غين بوتلغا» في مقر إقامته.
وقد وصل الرئيس الايراني أمس الجمعة الي مدينة شينغ دائو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة تعاون شنغهاي، رافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي وستستغرق زيارة هذا الوفد ثلاثة أيّام.
وبدأ المؤتمر أعماله صباح اليوم السبت 9حزيران/يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.
علماً بأنّ كازاخستان والصين وقرغيزيا وروسيا وطاجكستان و أوزبكستان هي الدول التي أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.
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روحاني يلتقي بالرئيس الروسي

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