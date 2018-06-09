الأبواب مفتوحة للتحالف مع الرئيس الأسد

وتعليقا علي التفاهمات الأميركية – التركية الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب، قال مسلم، وهو الرئيس المشترك السابق لما يسمي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي “ب ي د” لوكالة الأنباء الألمانية “كنا نأمل أن تكون الأمور مختلفة… ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية نحن لا نتحكم بالقرار الأميركي… الأميركيون يقررون حسب مصالحهم، وبالمثل نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا أو خدما لأحد… لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع الأميركيين فسنسير معهم… وإذا توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع الرئيس الأسد فسنسير معه”.

وأشار إلي أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في التخلص من تنظيم “داعش”، لافتا إلي أن هذه العلاقة ليست أبدية وأن من الوارد أن تتغير.

واعتبر أن أميركا تتنازل عن مناطق قامت الوحدات الكردية بتحريرها “مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقابل مناطق أخري في سوريا أو خارجها… وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين، ولكن مقاومتنا مستمرة هناك… ونؤكد أن كل شيء وارد… وتحالفاتنا قد لا تتوقف عند دولة بعينها”.

وحول ما إذا كان الأكراد قد هرولوا لقبول التفاوض مع الحكومة السورية بعد تصريحات الرئيس بشار الأسد الأخيرة باللجوء إلي القوة في حال رفضوا التفاوض، قال “لم يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع، ووجدنا تغيرا في حديث الأسد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم… ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر نحن أيضا”..

ولمح القيادي الكردي لإمكانية وجود مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع الحكومة السورية، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال السوري، وقال “الحوار سيكون دون شروط مسبقة… ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا… نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة، وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخري كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعي له”.

وشدد “المهم هو الحقوق السياسية؛ كتكوين أحزاب… وبنهاية المفاوضات، سيكون هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق”.

وتابع أن زيارة وفد المعارضة السورية المقربة من الحكومة السورية إلي القامشلي قبل أيام “يمكن وصفها بالاستطلاعية”. وقال: “أعضاء الوفد معروفون عندنا منذ زمن… لقد جاءوا واجتمعوا بكل المكونات؛ بالعرب والأكراد، وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة”.

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “إلهام أحمد” الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، عن استعدادهم لإرسال وفد إلي دمشق للتفاوض مع الحكومة السورية دون شروط، معتبرة أن الحوار السوري السوري هو الحل دون تدخلات خارجية.

انتهي ** 1487 ** 1837

