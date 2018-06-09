زيارة الرئيس روحاني للصين ستاتي بنتائج هامة

وأعرب وردي نجاد خلال تصريح أدلي به لمراسل إرنا عن اعتقاده بأنّ هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين بكين وطهران نظراً الي الخلفية الايجابية التي تتمتع بها هذه العلاقات.

كما إعتبر وردي نجاد مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، فرصة لجميع الأعضاء فيها لتفعيل تعاون طويل الأمد واستراتيجي فيما بينها واصفاً طريق الحرير الجديد بأنه مشروع ضخم سيحقق لشعوب آسيا مكتسبات كبري.

ورأي السفير الايراني السابق لدي الصين بأنّ منظمة شنغهاي للتعاون من شأنها أن توجد تعاونا أمنيا واقتصاديا بين دول المنطقة وأن تربط بين الدول الاعضاء من خلال مشاريع طريق الحرير الجديد وتربط بين طرقها المواصلاتية.

هذا وأعرب وردي نجاد عن اعتقاده بأنّ ايران كبلد كبير ومستقل في المنطقة من شأنه أن يلعب دوراً هاماً في صيانة الأمن الاقليمي في غرب آسيا كما يستطيع تزويد منظمة شنغهاي للتعاون بفرص اقتصادية جديدة متوفرة في غرب آسيا والشرق الاوسط والخليج الفارسي.

وأكّد وردي نجاد علي حاجة الصين الي الطاقة وتوفُّر هذه الطاقة لدي ايران ما يساعد البلدين علي اكمال دور بعضهما البعض.

انتهي **ع ج** 1718

