الرئيس الباكستاني:

باكستان تقف الي جانب ايران الصديقة

بكين/9 حزيران/يونيو/إرنا – قال الرئيس الباكستاني ممنون حسين خلال لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني: إنّ الأواصر والمشتركات الثقافية والتاريخية المتجذرة بين الشعب الايراني والباكستاني تعزز العلاقات بين البلدين وإنّ ايران ستجد باكستان الي جانبها كبلد جار وصديق.

وأكّد ممنون حسين خلال اللقاء الذي عقد امس علي هامش قمه منظمه شنغهاي للتعاون رغبة بلاده في تنمية شاملة للعلاقات بين اسلام آباد وطهران معتبراً مشروع تنمية ميناء جابهار الايراني (جنوب شرق ايران) عائداً بالنفع والخير علي جميع دول المنطقة.
وتابع الرئيس الباكستاني خلال اللقاء قائلاً: يتوجب علينا عبر التعاون الثنائي توظيف جميع الفرص والكفاءات لخدمة بلدينا ورفع مستوي التبادل التجاري بيننا وإزالة العقبات التجارية ومنها التعريفات الجمركية.
وأعلن ممنون حسن عن دعم بلاده التام لمنح ايران عضوية كاملة في منظمة شنغهاي للتعاون مشيداً بالدور الايراني الايجابي الحالي كعضو مراقب في هذه المنظمة.
هذا و وصف الرئيس الباكستاني الإتفاق النووي بأنه نموذج منشود لتسوية المنازعات والازمات عبر التفاوض معرباً عن دعمه بلاده التام والحازم لهذا الإتفاق داعياً باقي الدول الي الالتزام به.
يذكر بأنّ هذا اللقاء جاء علي هامش المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون والذي بدأ أعماله امس ليستمر يومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين يشارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات العضوية ادائمة و4 دول كمراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.
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ممنون حسين

باكستان وايران

منظمة شنغهاي للتعاون

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باكستان تقف الي جانب ايران الصديقة

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