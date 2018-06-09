بيسان تغفو بجوار والدها الشهيد

طهران / 9 حزيران / يونيو / ارنا - لم يسمع منها كلمة 'بابا' مطلقًا؛ فعمرها لم يتجاوز الـ4 أشهر، جاءته مودعة، علها تحظي بحبٍّ للمرة الأخيرة من والدها الشهيد، وبمجرد أن اقتربت من جثمانه، غفت تلك البريئة.!

غفت وكأنها ملاك، شعرت بالأمن والحب بجانب والدها، كأنها تقول: 'دعوني، فأنا نائمة علي صدر والدي حبيبي'.
الشهيد زياد البريم (25 عاما) قمرٌ جديد انضم لسلسلة أقمار مسيرة العودة الكبري، بعد أن أصيب برصاصة قاتلة من قناص 'إسرائيلي' حاقد.
هذه الرصاصة قتلت زياد، ومعها قتلت الحب والفرح والسعادة، قتلت البراءة، وحطمت أحلام بيسان في أن تعيش في كنف والدها.
بيسان تلك الرضيعة حقا إنها في قمة الوجع -وإن لم تفهم ما يجري حولها-؛ فهي لن تنطق كلمة 'بابا' في حياتها، لن تقول له 'أحبك'، لن تحضنه ولن تقبله، ولن تلعب معه، لن تنام علي صدره، علّ 'غفوتها' كانت المشهد الأخير.
المحتل الغاصب؛ لم يقتل زياد فحسب؛ بل أراد أن يقتل معه أحلام وتطلعات وأمنيات 'حبيبته' الرضيعة، إلا أن بيسان ستكبر يوما، وتواصل طريق أبيها الشهيد، ولن تتنازل عن حقها في عودتها وأرضها.
المركز الفلسطيني للاعلام
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بيسان تغفو بجوار والدها الشهيد

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