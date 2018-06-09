ایران ترحب بالتنمیة الشاملة لعلاقاتها مع اسلام آباد

وإعتبر روحانی خلال إجتماعه الي ممنون حسین رئیس جمهوریة باكستان، تعزیز التعاون المصرفی هاماً لتنمیة العلاقات الاقتصادیة معلناً استعداد ایران للتعاون مع باكستان فی مجال الاستثمارات المتبادلة.

وخلال هذا اللقاء الذی اُقیم علی هامش مؤتمر منظمة شنغهای للتعاون المقام فی مدینة شینغ داو الصینیة أعرب الرئیس الایرانی عن ارتیاحه لعضویة باكستان فی المنظمة مؤكداً علی دعم ایران للدور الاسلامی فی هذه المنظمة.

ونقلاً عن الموقع الاعلامی لمكتب رئیس الجمهوریة أشار روحانی خلال اللقاء الی تقاریر المنظمة الدولیة للطاقة الذریة والی التزام ایران بتعهداتها الواردة فی إطار الاتفاق النووی كما تطرق الی الحدیث عن التفرّد الامریكی الحكومی وانسحابها من الإتفاق النووی واصفاً هذا الانسحاب بأنه انتهاك للمقررات والأعراف الدولیة وضرباً لقرارات مجلس الأمن بعرض الحائط مطالباً المجتمع الدولی بإبداء ردة فعل إزاء هذه الخطوة الامریكیة.

كما أشاد الرئیس الایرانی بالأمن السائد علی الحدود بین البلدین ورفع مستواه خلال السنوات الأخیرة مرحباً بالتعاون الدفاعی الایرانی الباكستانی.

و رأی روحانی تنمیة المنطقة رهن باستتباب الأمن والإستقرار الكاملین فیها مشدداً علی عدم إمكانیة بلوغ الاهداف التنمویة مادام الارهابیون یواصلون نشاطاتهم.

هذا وعبّر روحانی عن رغبة ایران باستتباب الامن والسلام فی افغانستان واصفاً التعاون الثلاثی الامنی بین ایران وافغانستان وباكستان بأنه مهمٌ للمنطقة.

وعبّر روحانی عن سروره للإدانة الایرانیة الباكستانیة الشعبیة لنقل السفارة الامریكیة الی القدس وإطلاق الشعبین مسیرات داعمة للشعب الفلسطینی.

و قد بدأ مؤتمر شنغهای للتعاون أعماله الیوم 9حزیران/یونیو لیستمر لیومین فی مدینة شینغ داو الواقعة فی محافظة شندونغ شرق الصین شارك فیه زعماء وقادة 8 دول ذات عضویة دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون یمثلون منظمات دولیة.

و شارك الرئیس الایرانی حسن روحانی فی هذا المؤتمر بدعوة رسمیة تلقاها من نظیره الصینی شی جین بینغ رافقه فی المشاركة رؤساء دول روسیا وكازاخستان وقرغیزیا.

انتهی** ع ج** 1837

