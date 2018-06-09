إحياء ذكري يوم القدس العالمي في تركيا

ووصف السفير الايراني لدي انقره 'محمد ابراهيم طاهريان' في كلمه له في المراسم يوم القدس العالمي بانه احد اهم الآثار الخالدة للامام الخميني (ره) والتي تسهم في تعزيز الوحدة و الاخوة بين المسليمن حيث ان الامام الراحل سمي قبل اربعة عقود الجمعة الاخيره من شهر رمضان بيوم القدس العالمي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه اعتبر مساعد رئيس جمعية شباب الاناضول 'محمد ساواش' القضيه الفلسطينية اهم قضية للعالم الاسلامي و اضاف ان التفرق بين المسلمين ادي الي استمرار احتلال فلسطين.

كما استضافت اثينا ملتقي يوم القدس العالمي تحت عنوان ' الكيان الصهيوني المجرم والغاصب و قاتل للاطفال'.

واقيم الملتقي برعاية جمعية المسلمين في اليونان وهيئة الدفاع عن القضيه فلسطين و بالتعاون مع الملحقية الثقافية لسفارة ايران في اثينا.

انتهي**1110 ** 1718

