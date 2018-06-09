طهران وبكين ينتفعان من زياره الرئيس روحاني لشنغهاي

وأكّد سو في تصريح أدلي به لمراسل إرنا أنّ مشاركة روحاني في هذا المؤتمر فرصة لتطوير العلاقات و سبيل لصون الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون من تبعات انسحاب امريكا من الإتفاق النووي.

ورأي محلل مؤسسة الاقتصاد والسياسة العالمية التابعة لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية بأنّ منظمة شنغهاي للتعاون منظمة قوية تدعم الإتفاق النووي لافتاً الي توقيع عقود واتفاقيات تعاون بين ايران والصين خلال زيارة الرئيس روحاني للصين ولن يعرِّضَها انسحاب الدول الاوروبية من الاتفاق النووي لأي خطر.

وأشار سو الي طرح رئيس الجمهورية الصيني خمسة مجالات للتعاون بين الدول الاعضاء بشأن مشاريع طريق الحرير الجديد واصفاً هذا الطريق بأنه مشروع شامل يتسني لايران توظيفه للتعاون مع بكين في مجال التجارة والثقافة والسياسة.

كما وصف مدير قسم التجارة الدولية التابعة للمؤسسة، ايران بالبلد القوي الذي يستطيع بدء تعاون مع بكين في قطاع سكك الحديد وصناعة الطائرات ومدّ الطرق.

وبدأت القمه أعمالها اليوم السبت لتستمر يومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين ويشارك فيها زعماء وقادة 8 دول ذات العضوية الرئيسية و4 دول كعضو مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

إنتهي** ع ج** 1718

