المتظاهرون في نيويورك طالبوا بخروج المحتل من فلسطين

ورفع المشاركون في مسيرات يوم الجمعة العلم الفلسطيني ولافتات تحمل صورا للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة واصفين الاراضي المحتلة بأنها أراض فلسطينية.

وأطلق المشاركون في المسيرات هتافات منها «يا نيويورك سترين كيف ستتحرر فلسطين» و« ياترامب! عليك أن تتعلم ضرورة عودة ملايين المشردين الي بيوتهم» وكان هتاف «يجب تحرير فلسطين» أكثر الهتافات إطلاقاً بين المشاركين فضلاً عن إطلاق هتاف «يجب إنهاء الاحتلال وإنّ اسرائيل دولة إرهابية».

كما صاح المشاركون في المسيرات بهتافات اُخري منها «لاسلام دون عدالة» و« لانقبل بحلّ يؤسس دولتين » و« نريد العدالة لا الحرب» و«ستبقي فلسطين عربية» و«يجب أن تتحرّر غزة».

وألقي خلال المسيرات عدد من النشطاء المدنيين من دول مختلفة كلمة تلتها مراسيم تمثيلية لتشييع توابيت تحمل صور أطفال ويافعين وأطباء فلسطينيين يطويها العلم الفلسطيني فانطلقوا نحو مبني ممثلية الكيان الصهيوني لدي الامم المتحدة.

وفور وصولهم مقابل هذا المبني بدأ هتاف «لبيك يا حسين» يدوّي في المكان وصار الجميع يدعو للوحدة.

إنتهي** ع ج** 1837

