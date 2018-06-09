اقامة مسيرات يوم القدس العالمي في ايرلندا و سلوفينيا

لندن/9حزيران/يونيو/ارنا- شهدت العاصمة الايرلندية 'دوبلين' مظاهرات واسعة بمناسبة يوم القدس العالمي بمشاركة المسلمين هناك .

و بدأت مسيرات يوم القدس العالمي في دوبلين بعد صلاة الجمعة حيث حمل المتظاهرون لافتات و اطلقوا شعارات منددة بالكيان الصهيوني و اعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية و كذلك الشعب الفلسطيني المظلوم.
وشارك في المسيرات سفير ايران 'جواد كجوئيان' والعالم الديني الباكستاني حجة الاسلام حر شبيري وعدد اخر من الشخصيات الدينية والسياسية.
واشاد كجوئيان بمشاركة المسلمين الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي واضاف ان يوم القدس هو يوم الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم و ثورة المستضعفين علي المستكبرين.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دفعت تكاليف سياسة و اقتصادية باهظة للدفاع عن فلسطين و احياء يوم القدس العالمي و رغم ذلك انها عاقدة العزم علي مواصلة هذا الدعم حتي اقامة دولة فلسطينية مستقلة و عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الي ارضهم.
كما اقامت السفارة الايرانية في سلوفينيا مراسم لاحياء يوم القدس العالمي حضرها حشد من الايرانيين المقيمين الي جانب عدد من مواطني سلوفينيا حيث اعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
والقي عالم الدين الايراني حجة الاسلام نظري منفرد كلمة في المراسم اكد فيها علي صمود محور المقاومة الاسلامية بوجه الكيان الصهيوني و الجرائم التي يرتكبها و تحرير القدس الشريف.
واضاف ان اقامة مسيرات حاشدة في ايران و باقي نقاط العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني تجسد عزم المسلمين و احرار العالم علي انقاذ المظلومين من براثن الظلم .
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اقامة مسيرات يوم القدس العالمي في ايرلندا و سلوفينيا

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