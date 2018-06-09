لقاء بين الرئيس الايراني ونظيره الباكستاني

وخلال اللقاء أكدّ الجانبان علي تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني وصل أمس الجمعة الي مطار مدينة شينغ داو بدعوة رسمية من نظيره الصيني «شي جين بينغ» للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون رافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.

وسيلتقي رئيس الجمهورية الايراني علي هامش المؤتمر بقادة بعض الدول المشاركة وهي روسيا وافغانستان ومنغوليا ورئيس وزراء الهند خلال زيارته التي ستستغرق ثلاثة أيّام.

وستتخلل الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء تُقام علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.

ويبدأ المؤتمر أعماله اليوم 9حزيران/يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين يشارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية دائمة و4 دول تحمل صفة مراقب وهي ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا إضافة الي مسؤولين يمثلون منظمات دولية.

هذا وأسست كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجكستان و أوزبكستان، منظمة شنغهاي للتعاون في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

انتهي** ع ج** 1837

