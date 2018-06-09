إقامة مراسم يوم القدس العالمي في القنصلية الايرانية في كراتشي

واعتبر القنصل الايراني العام 'احمد محمدي' خلال المراسم التي اقميت ليلة امس الجمعة ، فلسطين بانها اهم قضية العالم الاسلامي و اضاف ان التطورات التي طرأت خلال الشهور الاخيرة سيما استشهاد عشرات من الفلسطينيين علي ايدي القوات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ، جعلت يوم القدس العالمي متمايزا عن السنوات الماضية.

واشار الي الاجراء المخزي للرئيس الامريكي دونالد ترامب المتمثل في نقل سفارة بلاده الي القدس واضاف ان هذا الاجراء واجه انتقادات من قبل الكثير من الدول الاسلامية.

واعتبر الوحدة بين العالم الاسلامي السبيل الوحيد لانقاذ الانسانية من براثن هذه الغدة السرطانية.

يذكر ان الحكومة الباكستانية لاتعترف بالكيان الصهيوني المزيف .

انتهي**1110 ** 1837

