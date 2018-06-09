الخارجية الصينية:

نستمر في التعاون مع ايران دون انتهاك التعهدات الدولية

بكين/9 حزيران/يونيو/ارنا- اكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 'هوا تشون اينغ'، ان بلادها تستمر في التعاون الاقتصادي مع ايران دون انتهاك التعهدات الدولية و رغم انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وحول احتمال خروج عدد من الشركات الغربية من ايران اثر انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، اوضحت اينغ اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان الحكومة الصينية ترفض فرض حظر احادي جانب من قبل دولة ما علي دول اخري، كما انها ترفض فرض الحظر علي ايران و ممارسة الضغوط عليها بسبب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.
واضافت ان الصين وايران حافظتا علي التعاون الاقتصادي و التجاري فيما بينهما واكدت انهما ستواصلان التعاون الثنائي في اطار البروتوكولات الدولية.
وفيما اكدت علي موقف بلادها الشفاف تجاه الاتفاق النووي، اعتبرت الالتزام بالاتفاقيات الدولية مبدأ اساسيا في الحقوق الدولية واضافت علي القوي الكبري أن تلعب دورا رياديا في هذا المجال.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

الصين

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نستمر في التعاون مع ايران دون انتهاك التعهدات الدولية

معظم المشاهدات

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

السيد نصر الله: سنصلي جميعا في القدس

السيد نصر الله: سنصلي جميعا في القدس

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

خطيب الجمعة بطهران:

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

أحدث الأخبار

استشهاد فرد بقوي الامن الداخلي في مواجهات مع مهربي مخدرات

استشهاد فرد بقوي الامن الداخلي في مواجهات مع مهربي مخدرات

المتظاهرون في نيويورك طالبوا بخروج المحتل من فلسطين

المتظاهرون في نيويورك طالبوا بخروج المحتل من فلسطين

اقامة مسيرات يوم القدس العالمي في ايرلندا و سلوفينيا

اقامة مسيرات يوم القدس العالمي في ايرلندا و سلوفينيا

لقاء بين الرئيس الايراني ونظيره الباكستاني

لقاء بين الرئيس الايراني ونظيره الباكستاني

إقامة مراسم يوم القدس العالمي في القنصلية الايرانية في كراتشي

إقامة مراسم يوم القدس العالمي في القنصلية الايرانية في كراتشي

موضوعات مرتبط