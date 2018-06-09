نستمر في التعاون مع ايران دون انتهاك التعهدات الدولية

وحول احتمال خروج عدد من الشركات الغربية من ايران اثر انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، اوضحت اينغ اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان الحكومة الصينية ترفض فرض حظر احادي جانب من قبل دولة ما علي دول اخري، كما انها ترفض فرض الحظر علي ايران و ممارسة الضغوط عليها بسبب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.

واضافت ان الصين وايران حافظتا علي التعاون الاقتصادي و التجاري فيما بينهما واكدت انهما ستواصلان التعاون الثنائي في اطار البروتوكولات الدولية.

وفيما اكدت علي موقف بلادها الشفاف تجاه الاتفاق النووي، اعتبرت الالتزام بالاتفاقيات الدولية مبدأ اساسيا في الحقوق الدولية واضافت علي القوي الكبري أن تلعب دورا رياديا في هذا المجال.

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