اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

بغداد/9 حزيران/يونيو/ارنا-ذكرت وسائل اعلام عراقية محلية، ان اجتماعا عقد في العاصمة العراقية بغداد لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري، التي تضم كلا من العراق وايران وسوريا وروسيا لبحث اخر المستجدات بخصوص الحرب ضد الارهاب.

واشارت الي 'ان مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن سعد العلاق عقد اجتماعا مع رؤساء وفود الدول المشاركة في مركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم روسيا والعراق وإيران وسوريا'، و'اعرب مدير الاستخبارات-بحسب وسائل الاعلام-عن ثقته بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها، وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطني والقومي'، ودعا الي 'الاستمرار في التنسيق والتعاون حتي بعد القضاء علي تنظيم داعش الإرهابي'.
من جانبهم، 'أكد رؤساء وفود البلدان المشاركة تقديرهم للعراق لاستضافته المركز علي أراضيه، وللجهود التي يبذلها مدير المركز بما أسهم بنجاح عمله في تقديم معلومات مهمة سارعت بتقويض نشاطات العصابات الإرهابية في العراق وسوريا'.
ووفق وسائل الاعلام، جرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأمنية التي تهم الدول الأربع، والأمن الدولي والإقليمي ككل، وبحث المشاركون في الاجتماع سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن بالمرحلة القادمة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من سلسلة ضربات وجهها سلاح الجو العراق لاوكار تنظيم داعش الارهابي في داخل الاراضي السورية، والتي تعد الخامسة، حيث كان قد وجه ضربات مماثلة في التاسع من شهر نيسان-ابريل الماضي، والسادس والثاني عشر والخامس والعشرين من شهر ايار-مايو الماضي، اسفرت عن قتل العشرات من ارهابيي الدواعش وتدمير اوكارهم وقواعدهم.
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الاجتماع الامني الرباعي

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اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

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