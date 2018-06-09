المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يقيم حفلا بمناسبة يوم القدس العالمي

ومن ابرز الشخصيات التي حضرت المؤتمر، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وسفراء كل من فلسطين والجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا، الي جانب راعي الحفل، رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اضافة الي حشد كبير من النخب السياسية والدينية والفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة.

وشهد الحفل الذي اقيم تحت شعار (القدس عاصمتنا)، القاء كلمات وخطب لعدد من كبار الساسة والدبلوماسيين، تناولت ابعاد ودلالات واهمية يوم القدس العالمي بالنسبة للقضية الفلسطينية، والدور الريادي للامام الراحل الخميني(قدس سره الشريف) والجمهورية الاسلامية الايرانية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

وفي كلمته الافتتاحية، اكد الشيخ همام حمودي، ان اختيار الامام الخميني (قدس سره) آخر جمعة من شهر رمضان يوما عالميا للقدس كان اختيارا حكيما.

واشار الي ان احياء يوم القدس رسالة نؤكد فيها للعالم ان القدس بوصلتنا، وانها تمثل المفترق لفرز المواقف والاعداء

واضاف رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، قائلا ، ان مسيرات العودة افشلت مخططات الصهاينة لضم القدس لهم، مؤكدا 'اننا سنصلي بالقدس قريبا'.

الي ذلك اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في كلمته، ان فلسطين ليست قضية عربية وانما قضية امة، وان تحرير القدس مشروع انهاض امة بكل فصائلها، ولولا المقاومة لضاعت القضية الفلسطينية.

اما السفير الفلسطيني في العراق، احمد عقل، فقد ثمن موقف الشعب العراقي الداعم والمساند لفلسطين والقدس.

في حين، اكد السفير الايراني في العراق، ايرج مسجدي، ان نقل السفارة الاميركية الي القدس اربك العلاقات الدولية.

من جانبه، اعتبر السفير التركي في العراق فاتح يلدز، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لطخ المنطقة بالدماء من خلال أصراره علي نقل السفارة الاميركية الي القدس.

في ذات الوقت، عبر رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي في العراق، السيد عبد القادر بهجت الالوسي، عن تقديره وتثمينه لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة لكل اشكال الظلم والاضطهاد التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

اما ممثل الكنيسة الكلدانية في العراق، فقد شدد علي ان القدس، هي قضبة عالمية لاتخص دينا بعينه، ولاقومية دون اخري.

يذكر ان العاصمة بغداد ومختلف مدن العراق، شهدت يوم الجمعة ، مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة، احياء ليوم القدس العالمي، الذي يصادف اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام، كما حدده الامام الخميني قبل تسعة وثلاثين عاما.

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